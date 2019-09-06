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И целого мира мало: Лукашенко отказался идти в рабство

14:03
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Лидер Белоруссии признался, что смотрит и на Восток, и на Запад

Весь мир сейчас незримо борется за влияние на Белоруссию, уверен Александр Лукашенко. Однако белорусский лидер не приемлет какого-либо влияния в ущерб своему народу. Он намерен и дальше проводить многовекторную политику – смотреть как на Восток, так и на Запад.
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"Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил", - цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.

По словам Лукашенко, белорусам некуда деваться, и другой земли им никто не даст. "В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", - сказал белорусский лидер.

Недавно в Минске заявили, что взаимоотношения Белоруссии со странами блока НАТО развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией. Александр Лукашенко продолжил эту мысль, отметив, что России его не в чем упрекнуть. "У них даже орел двуглавый - он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны", - добавил белорусский президент.

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