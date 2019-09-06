Регулятор снизил прогноз годовой инфляции

Банк России понизил ключевую ставку до семи процентов годовых. Это произошло уже второй раз за последние три месяца.

Решение логично укладывается в политику планомерного смягчения. Принято оно на фоне замедлившейся инфляции - ЦБ пристально следит за ее динамикой и прогнозирует снижение темпа прироста потребительских цен до 4 процентов уже к концу года, отмечает "Газета.Ru".

При благоприятном развитии событий позже ключевая ставка вновь может быть понижена, что будет означать возможность установки более низкого процента по кредитам.

Последний раз, напомним, Банк России поднимал ставку в декабре прошлого года - чтобы предотвратить закрепление инфляции на высоком уровне.