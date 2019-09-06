ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Свободна и с ребенком: суд расторг брак Лены Катиной с рокером-иностранцем

14:19
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Заседание суда прошло в закрытом режиме

34-летняя бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина официально развелась со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.   
В разводе Глюкозы возник неожиданный поворот

Суд должен был аннулировать их брак еще в августе, однако итоговое заседание отложили из-за того, что Катина и Кузманович не могли договориться о месте жительства их четырехлетнего сына.

Как пишет Teleprogramma.pro, заседание провели в закрытом режиме из-за повышенного внимания со стороны СМИ. "Мы не комментируем данную ситуацию", - сказал порталу представитель певицы. 

По слухам, Лена Катина и Сашо Кузманович разошлись из-за охлаждения в отношениях. Друзья пары говорили, что они пытались оживить угасающие чувства, но все безрезультатно. После расставания с мужем Катина и ее сын улетели в Болгарию. Ожидается, что после развода ребенок останется с мамой. 

Катина и Кузманович поженились в 2013 году. Свадьбу отметили и в Словении, и в России. Через два года у них родился сын Александр. Музыканты несколько лет жили на побережье Лос-Анджелеса.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певица Лена Катина
Певица Лена Катина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.