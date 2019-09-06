Свободна и с ребенком: суд расторг брак Лены Катиной с рокером-иностранцем

Заседание суда прошло в закрытом режиме

34-летняя бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина официально развелась со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Суд должен был аннулировать их брак еще в августе, однако итоговое заседание отложили из-за того, что Катина и Кузманович не могли договориться о месте жительства их четырехлетнего сына.

Как пишет Teleprogramma.pro, заседание провели в закрытом режиме из-за повышенного внимания со стороны СМИ. "Мы не комментируем данную ситуацию", - сказал порталу представитель певицы.

По слухам, Лена Катина и Сашо Кузманович разошлись из-за охлаждения в отношениях. Друзья пары говорили, что они пытались оживить угасающие чувства, но все безрезультатно. После расставания с мужем Катина и ее сын улетели в Болгарию. Ожидается, что после развода ребенок останется с мамой.

Катина и Кузманович поженились в 2013 году. Свадьбу отметили и в Словении, и в России. Через два года у них родился сын Александр. Музыканты несколько лет жили на побережье Лос-Анджелеса.