Обложили: Порошенко получил сразу пять повесток на допрос

Бюро объявило даты – чтобы избежать манипуляций со стороны экс-президента

Пять повесток на допрос выписало бывшему президенту Украины Государственное бюро расследований. А чтобы бывший лидер Незалежной не смог в очередной раз "прогулять" встречу со следователем, в ГБР обнародовали даты.

"Я получила санкцию и могу вам сообщить, когда будут следующие допросы, для того чтобы избежать манипуляций… Итак, по состоянию на сегодняшний день повестки для допроса Петра Порошенко в уголовном производстве следователями ГБР выданы на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября", - сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Назначенный на 6 сентября допрос Порошенко уже пропустил. Как обычно, его адвокаты нашли "уважительную причину" - якобы, повестка была оформлена с нарушением сроков, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Иванова подчеркнула, что и предыдущий вызов, и пять озвученных на брифинге были оформлены по всем правилам.

Экс-президент сейчас проходит по девяти уголовным делам на Украине. Обвинения самые серьезные: тут и госизмена, и злоупотребление служебным положением, а также легализация преступных доходов, неуплата налогов и попытка узурпации судебной власти, передает ТАСС.

Кроме того, экс-президента обвиняют в том, что в 2016 году он незаконно назначил кабинет министров Украины. В Раде тогда не было коалиции, напоминают следователи.