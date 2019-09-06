Резко похудевший Семчев остался без работы

Исхудавшего актера не выпускают на сцену

Александр Семчев, поразивший россиян своим чудесным преображением, пожаловался, что ему давно выходит на сцену. По словам актера, в родном МХТ имени Чехова ему перестали давать роли после смерти Олега Табакова.

Семчев понимает, что при новом руководителе МХТ имени Чехова переживает перестройку. По его мнению, вскоре театр и вовсе забудет о нем.

"Статус МХАТа обязывает. Конечно, это будет другой театр. Артистам сложно выходить из зоны комфорта, которая была создала при Табакове. Иногда мысли рождаются невеселые: насколько ты нужен театру, дойдет ли до тебя очередь, займут ли в новой постановке или нет", - приводит слова Семчева kp.ru ("Комсомольская правда").

Несмотря на это, актер не падает духом. Он утверждает, что популярность – это шелуха, к которой нужно относиться спокойно.

Александр Семчев за короткий срок смог похудеть на 100 килограммов. После этого он сделал круговую подтяжку лица. Актер даже раскрыл секрет своего преображения. Семчев утверждает, что не сидел на специальной диете, а всего лишь ел часто и немного. Свою роль сыграли и активные тренировки.

Ранее актер похвастался на ТВ-шоу, что увел молодую девушку у своего сына. Позже Семчев признался, что он принял участие в съемках программы ради денег.