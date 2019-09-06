Путин прилетел на космодром "Восточный"

Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения

На космодроме "Восточный" в пятницу будут обсуждать вопросы развития инфраструктуры стартовой площадки. Совещание проведёт Владимир Путин, который прибыл в Амурскую область, передает "ТВ Центр".

Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума глава государства подчеркнул - космодром должен стать главным плацдармом для запуска ракет в интересах других стран. И открыт к сотрудничеству с иностранными инвесторами.

Строительство должно завершиться к 2022-му году, хотя с первого стартового комплекса уже пять раз были запущены ракеты-носители "Союз".