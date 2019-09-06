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Джанабаева окончательно ушла от Меладзе

14:54
  • пятница
  • 06 сентября 2019

О причинах певица предпочла умолчать

Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с Константином Меладзе. Певица работала с известным продюсером еще с того времени, когда артистка участвовала в группе "ВиаГРА". Однако теперь Альбина объявила об уходе.
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6 сентября Джанабаева опубликовала официальное объявление. Певица пояснила, что фактически совместная работа прекратилась еще в 2018 году. С тех пор Джанабаева сотрудничает с другой компанией – и уже выпустила несколько новых песен.

О причинах своего решения артистка не распространяется. Засыпавшим ее вопросами подписчикам певица предложила просто оставить эту тему в прошлом. Альбина Джанабаева уже несколько лет замужем за братом Константина Меладзе – известным певцом Валерием Меладзе, напоминает "СтарХит".

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