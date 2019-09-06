Джанабаева окончательно ушла от Меладзе

О причинах певица предпочла умолчать

Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с Константином Меладзе. Певица работала с известным продюсером еще с того времени, когда артистка участвовала в группе "ВиаГРА". Однако теперь Альбина объявила об уходе.

6 сентября Джанабаева опубликовала официальное объявление. Певица пояснила, что фактически совместная работа прекратилась еще в 2018 году. С тех пор Джанабаева сотрудничает с другой компанией – и уже выпустила несколько новых песен.

О причинах своего решения артистка не распространяется. Засыпавшим ее вопросами подписчикам певица предложила просто оставить эту тему в прошлом. Альбина Джанабаева уже несколько лет замужем за братом Константина Меладзе – известным певцом Валерием Меладзе, напоминает "СтарХит".