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Собянин открыл пересадку с платформы "Северянин" на МЦК

15:08
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Время пересадки с электрички снизилось с 15 до 3 минут

Сергей Собянин в пятницу открыл пересадочный узел "Северянин", сообщает ТВЦ.RU. Он обеспечит комфортную пересадку пассажиров Ярославского направления железной дороги на станцию "Ростокино" МЦК.

Если раньше пересадка занимала 15 минут, то теперь пересесть с электрички на МЦК можно всего за пару минут. Для удобства пассажиров переход оборудован эскалаторами и лифтом. Для пересадки отведен южный подземный вестибюль станции "Северянин". Через северный вестибюль пассажиры могут выйти к торговым центрам на проспекте Мира.

Ожидается, что благодаря пересадке пассажиропоток этого транспортного узла увеличится в два раза, а нагрузка на Ярославский вокзал и станцию метро "Комсомольска" снизится на 5-8%.

 

 

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