Бургер или жизнь: москвич накормил голодного хулигана под угрозой расправы

Клиент McDonald's получил ультиматум

Мужчина обратился в полицию после того, как незнакомый мужчина кавказской наружности заставил его купить еду в McDonald's примерно на 1 тысячу рублей.

Инцидент произошел 5 сентября на улице Большая Бронная в Пресненском районе в центре Москвы. Неизвестный гражданин подошел к 36-летнему мужчине. "Он попросил потерпевшего купить ему еды и пообещал ударить в случае отказа", - сообщает источник агентства "Москва".

Пострадавший испугался расправы и сделал заказ через терминал самообслуживания. Получив пакет с едой, злоумышленник скрылся. Потерпевший обратился за помощью к правоохранительным органам. По факту произошедшего проводится проверка.