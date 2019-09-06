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Бургер или жизнь: москвич накормил голодного хулигана под угрозой расправы

15:08
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Клиент McDonald's получил ультиматум

Мужчина обратился в полицию после того, как незнакомый мужчина кавказской наружности заставил его купить еду в McDonald's примерно на 1 тысячу рублей. 
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Инцидент произошел 5 сентября на улице Большая Бронная в Пресненском районе в центре Москвы. Неизвестный гражданин подошел к 36-летнему мужчине. "Он попросил потерпевшего купить ему еды и пообещал ударить в случае отказа", - сообщает источник агентства "Москва"

Пострадавший испугался расправы и сделал заказ через терминал самообслуживания. Получив пакет с едой, злоумышленник скрылся. Потерпевший обратился за помощью к правоохранительным органам. По факту произошедшего проводится проверка. 

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