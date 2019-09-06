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Пилоты столкнувшихся Су-34 сами оплатят ремонт

15:22
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Два самолета задели друг друга в воздухе

Столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 под Липецком рассматривается как серьезный авиационный инцидент. Как сообщил источник в силовых структурах, в настоящее время в подробностях аварии разбирается специальная комиссия.

Два российских истребителя Су-34 столкнулись в небе
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Экспертам предстоит установить степень вины каждого из летчиков. Как сообщает ТАСС, экипаж одного Су-34 состоит из двух человек: командира и штурмана. Источник агентства в силовых структурах допустил, что военным придется самим возмещать причиненный самолетам ущерб.

Вину за происшествие уже возложили на летчиков, признав, что столкновение произошло из-за их ошибки. Предварительно, они потеряли визуальный контакт во время тренировочного полета.

РЕН ТВ со ссылкой на свои данные ранее сообщал, что ведущий ударил ведомого законцовкой крыла в кабину, а при попытке отвернуть самолеты столкнулись еще раз. В двигатель одной из машин попали обломки, однако экипажи истребителей-бомбардировщиков после инцидента все же смогли посадить оба самолета на аэродром.

В результате столкновения один из самолетов получил серьезные повреждения. Он будет восстанавливаться "силами промышленности", отметил источник ТАСС. Второй Су-34 поврежден в меньшей степени, его восстановление проведут на аэродроме базирования.

Су-34 принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России.

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