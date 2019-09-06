Рада разрешит украинцам говорить по-русски

Телеканалам также позволят перейти на русский язык

Русский язык предлагают вернуть в стены Верховной рады и на украинское телевидение. На рассмотрение парламента Украины внесен законопроект, по сути, отменяющий дискриминационные положения прежнего закона "О языке".

Закон о государственном языке был принят на Украине в последние дни работы парламента предыдущего созыва. Он обязывает все органы государственной власти Украины использовать только украинский язык – из-за чего в стенах Рады уже неоднократно разгорались конфликты. Однако законопроект, предложенный внефракционными депутатами нового созыва, позволяет свободно выбирать язык выступления. А перевод должны обеспечить службы парламента.

Кроме того, теле- и радиокомпаниям Незалежной позволяется, на их усмотрение, вещать на одном или нескольких языках. Также и учредители печатных СМИ смогут сами определят язык. В законопроекте, кроме того, указано, что свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины - при условии обязательного изучения государственного языка. Текст документа размещен на сайте Рады, передает ТАСС.