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Рада разрешит украинцам говорить по-русски

15:27
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Телеканалам также позволят перейти на русский язык

Русский язык предлагают вернуть в стены Верховной рады и на украинское телевидение. На рассмотрение парламента Украины внесен законопроект, по сути, отменяющий дискриминационные положения прежнего закона "О языке".
Верховная Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Закон о государственном языке был принят на Украине в последние дни работы парламента предыдущего созыва. Он обязывает все органы государственной власти Украины использовать только украинский язык – из-за чего в стенах Рады уже неоднократно разгорались конфликты. Однако законопроект, предложенный внефракционными депутатами нового созыва, позволяет свободно выбирать язык выступления. А перевод должны обеспечить службы парламента.

Кроме того, теле- и радиокомпаниям Незалежной позволяется, на их усмотрение, вещать на одном или нескольких языках. Также и учредители печатных СМИ смогут сами определят язык. В законопроекте, кроме того, указано, что свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины - при условии обязательного изучения государственного языка. Текст документа размещен на сайте Рады, передает ТАСС.

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