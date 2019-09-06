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Пригожин признался в изменах жене

15:39
  • пятница
  • 06 сентября 2019

По его словам, это делают 70% мужчин

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, каким образом восточная красавица увела его от первой жены. 
Валерия защитила возлюбленную сына от нападок Пригожина

Первый раз Пригожин женился в 80-х годах. У них с супругой Еленой родились сын Дмитрий и дочь Даная. В конце 90-х годов продюсер увлекся менеджером по подбору артистов Лейлой Фаттаховой. 

"Я изменял Лене с Лейлой. Она произвела на меня впечатление. Лейла восточная и очень неглупая женщина. Мы начали общаться. Потом она плавно перешла ко мне на работу. Я прятался все время от жены. Скажу, что вел двойную жизнь, но так поступают примерно 70 процентов мужчин в нашей стране. У кого насколько финансы позволяют", - заявил Пригожин в студии программы "Судьба человека". 

Иосиф и Лейла прожили в гражданском браке семь лет. У них родилась дочь Елизавета. Вскоре Пригожин влюбился в певицу Валерию, с которой они поженились в 2004 году. 

"С Леной мы не могли быть вместе, - вспоминает продюсер. - Я уходил, она еще спала. Приходил - уже спала. Однажды с друзьями пила пиво с креветками, а потом нашему сыну нанесли 13 ножевых ранений. Конечно, наш брак был обречен. Да и с Лейлой мы не могли быть вместе, потому что вскоре я встретил Валерию. Кстати, Лейла и моя нынешняя жена сейчас в прекрасных отношениях". 

Он также рассказал о конфликте, возникшем у него с первой женой и их детьми из-за собственности. Елена под влиянием нового ухажера решила продать две квартиры, которые Пригожин оставил Дмитрию и Данае. 

"Я бился за то, чтобы жилье, недвижимость и все, что я заработал для них, чтобы это осталось у них, а не у дяди, который женился на маме. Я дрался не за свое. Все, что я создал, построил - оставил и ушел. Не для себя, а для них", - сказал Пригожин, добавив, что в итоге квартиры были проданы. 

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