Путину доложили о ночном нападении на Памфилову

Расследованием резонансного дела займется центральный аппарат СКР

В Кремле прокомментировали нападение на председателя ЦИК России Эллу Памфилову. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимира Путина уже проинформировали о случившемся.

"Да, доложено", - заявил Песков в ответ на вопрос журналиста ТАСС, известно ли Путину о нападении на дом главы ЦИК.

По данным МВД, нападение произошло в ночь на пятницу. Неизвестный проник в дом Памфиловой в городском округе Истра Московской области минувшей ночью. Злоумышленник несколько раз ударил председателя Центризбиркома электрошокером, после чего скрылся. Основной версией считается ограбление. Предварительно, налетчик не знал имени владельца дома.

СМИ сообщают, что глава ЦИК смогла дать отпор преступнику, швырнув в него стул и несколько раз ударив. Сама пострадавшая пока не рассказала подробности инцидента. В Центризбиркоме заявили, что Памфилова пока не готова давать развернутые комментарии в связи со случившимся. Из-за этого ее подход к прессе был отменен.

"Нормально. Все хорошо. Переживу и это", - сказала Памфилова после конференции, которую она посетила, несмотря на нападение.

Уголовное дело по факту случившегося возбуждено по статье "Разбой". Его расследованием займется центральный аппарат СК.

"Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Видео: Памфилова прокомментировала свое состояние после нападения

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен