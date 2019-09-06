ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четверть военных моряков США страдают ожирением

15:51
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Выявлена главная угроза боеспособности американской армии

Ожирение стало главной угрозой боеспособности американской армии, выяснили в Пентагоне. Исследование установило, что острее всего эта проблема проявляется на флоте – каждый четвертый военный моряк страдает от ожирения.
Истребитель ВМС США в небе над Японией врезался в самолет-заправщик

Эксперты подчеркивают, что это может поставить под угрозу выполнение боевых задач. Ведь избыточный вес становится причиной сердечных заболеваний, инсультов и других проблем со здоровьем, пишет Washington Examiner.

Говоря о причинах такого положения на военном флоте США,  эксперты называют большие порции еды, ее высокую калорийность, нехватку физической нагрузки, а также пристрастие к энергетическим напиткам. Тучные моряки быстро устают, им труднее передвигаться по кораблю.

Специалисты называют ожирение моряков национальной проблемой. По их мнению, это еще одно свидетельство кризиса здравоохранения США, так как она общая для всех американцев. Пентагон уже привлек диетологов, которые пытаются исправить ситуацию.

Читайте также:
Главное сегодня
Моряки ВМС США
Моряки ВМС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.