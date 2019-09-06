Четверть военных моряков США страдают ожирением

Выявлена главная угроза боеспособности американской армии

Ожирение стало главной угрозой боеспособности американской армии, выяснили в Пентагоне. Исследование установило, что острее всего эта проблема проявляется на флоте – каждый четвертый военный моряк страдает от ожирения.

Эксперты подчеркивают, что это может поставить под угрозу выполнение боевых задач. Ведь избыточный вес становится причиной сердечных заболеваний, инсультов и других проблем со здоровьем, пишет Washington Examiner.

Говоря о причинах такого положения на военном флоте США, эксперты называют большие порции еды, ее высокую калорийность, нехватку физической нагрузки, а также пристрастие к энергетическим напиткам. Тучные моряки быстро устают, им труднее передвигаться по кораблю.

Специалисты называют ожирение моряков национальной проблемой. По их мнению, это еще одно свидетельство кризиса здравоохранения США, так как она общая для всех американцев. Пентагон уже привлек диетологов, которые пытаются исправить ситуацию.