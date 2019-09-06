На эти цели в следующем году выделят 2,6 миллиарда рублей

Бюджет вакцинопрофилактики в Москве за 10 лет увеличился в 10 раз. Об этом сообщил главврач центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Олег Филиппов.

Если в 2011 году на вакцинирование было выделено 265 миллионов рублей, то на 2020 год на эти цели запланировано 2,6 миллиарда. При этом столица прививает москвичей самыми эффективными в мире вакцинами, подчеркнул Филиппов.

Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Кроме того, в столице будут прививать против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы.

Ранее сообщалось, что в Москве создан единый онлайн-реестр детских прививок.