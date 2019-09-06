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Вдова Караченцова установила контакт с умершим мужем

16:19
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Людмила Поргина назвала место, где находится актер

Актриса Людмила Поргина призналась, что ежедневно беседует с умершим год назад мужем Николаем Караченцовым и чувствует его заботу. В интервью она также уточнила местонахождение актера после смерти.

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"Ты понимаешь, что человек не уходит из этого мира, он просто находится в другом измерении. Жена и муж - это всегда одно тело и одна душа, поэтому мы с Николаем не расстанемся никогда", - сообщила Поргина журналистам URA.RU.

Она рассказала, что последний год посещала все места, которые они вместе с мужем видели в разных странах мира. В результате "бесед" с Караченцовым она смогла привести себя в порядок и поняла, что он навсегда с ней.

Помогают Поргиной также внуки, которые, по ее словам, очень похожи на Караченцова по "темпераменту, движениям и некоторым частям тела".

Караченцов умер из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием легких. Актер ушел из жизни 26 октября 2018 года, сутки не дожив до своего дня рождения.

Накануне стало известно, что у Поргиной не хватает денег, чтобы установить ему памятник на Троекуровском кладбище. Для вдовы сумма оказалась неподъемной, поэтому группа энтузиастов взялась помочь ей.

Видео: фильм "ТВ Центра" "Николай Караченцов. Нет жизни До и После..."

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