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Путин потребовал не затягивать строительство "Восточного"

16:18
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Работа предстоит очень серьезная

Владимир Путин в пятницу посетил космодром "Восточный". Главе государства показали объекты первой очереди. в частности корпус, где готовят и испытывают комические аппараты, разгонный блок и блоки выведения, а также собирают головную часть ракеты.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал президенту, что построенные объекты не потребуют изменений для подготовки к пускам ракеты "Ангара". По его словам, в "Восточном" все очень компактно.

"Это не Байконур, где 40 километров сюда, 40 километров туда, там не наездишься", - приводит слова Рогозина "Интерфакс".

В свою очередь, Владимир Путин потребовал не нарушать график строительства космодрома. Президент подчеркнул, что работа по развитию "Восточного" предстоит очень серьезная.

"Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использование ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году", - подчеркнул президент. Его слова приводит ТАСС.

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Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
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