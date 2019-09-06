В Москве два человека заживо сгорели в захламленной квартире

Трагедия произошла в доме на Каширском шоссе

В Москве расследуют трагический инцидент: два человека погибли в результате пожара в квартире, которая была настолько захламлена, что люди просто не смогли из нее вовремя выбраться. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

В сообщении управления МЧС по Москве особо подчеркивается, что "загорание происходило в сильно захламленной квартире". Известно, что пожар произошел днем в пятницу на 4-м этаже пятиэтажного дома по адресу: Каширское шоссе, дом 50, корпус 2.

Пожар ликвидировали спустя 17 минут после того, как сообщение о нем поступило в оперативную дежурную смену. Несмотря на это, людей спасти не удалось. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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