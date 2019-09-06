Собянин: за 3 года поезда МЦК перевезли свыше 360 млн пассажиров

В четверг заработал новый пересадочный узел с платформы "Северянин" на станцию "Ростокино" МЦК

Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу "Северянин". Таким образом, удалось завершить интеграцию Ярославского направления железной дороги и Московского центрального кольца. Остановочный пункт перенесли, и теперь пересадка для пассажиров сократилась почти в три раза - вместо прежних 15 она занимает лишь три минуты.

С начала нынешнего года поезда МЦК перевезли 95 миллионов пассажиров, а за все три года работы – 360 миллионов.

Теперь уже никто не опаздывает. С МЦК "Ростокино" до платформы "Северянин" путь сократился до трех минут. Теперь пересадка на поезда и электрички Ярославского направления максимально комфортная и быстрая. Всего каких-то несколько шагов.

- Здорово, конечно. В первую очередь, потому что ближе, во вторую - потому что платформа нормально оформлена. - Надо было идти вдоль дороги, когда дождь особенно идет или на улице холодно. Сейчас спустился - и ты на МЦК уже. Сокращается минут на 15 дорога. - Наконец-то осуществилось. Я прочитала вчера, что будет сегодня и специально поехала.

Жители ближайшего Подмосковья, а также столичных районов "Ростокино", "Лосиноостровский" и "Ярославский" ждали эту платформу с нетерпением. Для последних даже обустроили удобный надземный переход через Проспект Мира. Новая станция - это три платформы и один распределительный зал с выходом к МЦК. Все объекты соединены подземным пешеходным переходом. При его строительстве была применена уникальная технология, позволившая выполнить работы безопасно и без остановки движения на Ярославском железнодорожном направлении. А ведь здесь интенсивность движения одна из самых высоких в Европе. Это отмечает и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ярославское направление - одно из самых важнейших в пригородном сообщении. Вообще четверть пассажиров на пригороде едут в Ярославском направлении. Это три района Москвы, это Мытищи, Пушкино и ряд других городов Подмосковья. Оно уже сегодня перегружено. И возможность полной интеграции с МЦК - это возможность всех жителей, которые живут на этой ветке, на этом направлении воспользоваться комфортным МЦК и комфортной пересадкой на десятки других станций Московской кольцевой дороги", - пояснил Собянин.

Пассажиропоток на этом направлении вырастет как минимум в два раза. А интервал движения поездов, напротив, сократится. На МЦК - с пяти до четырех минут. И это не предел. Потенциал Московской кольцевой дороги, по словам мэра, далеко не исчерпан. Совсем скоро на линию здесь выйдут беспилотные "Ласточки".

"Мы опробовали этот состав. С 2021 года на МЦК здесь планируем для повышения надежности и безопасности с наличием всей нормативной и законодательной базы запустить беспилотное движение", - анонсировал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Создание пересадочного узла "Северянин - Ростокино" является частью проекта интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями железной дороги. В столице реализуется восемь таких проектов. В 2017 году платформу "Фрезер" Казанского направления связали со станцией МЦК "Андроновка". В 2018 году завершилась интеграция платформы "Новохохловская" Курского направления с одноименной станцией МЦК. Новый вестибюль появился и на станции "Окружная" Савеловского направления МЖД. А этот пересадочный узел с МЦК "Ростокино" на поезда и электрички Ярославского направления практически завершает масштабный проект удобной пересадки. Сейчас ведутся работы по интеграции МЦК с платформой "НАТИ" Октябрьской железной дороги. Открытие запланировано до конца года.

Елена Сахно, Илья Ушаков, Юрий Тимошин, Данил Гималов. "ТВ Центр".

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