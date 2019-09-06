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Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

18:07
  • пятница
  • 06 сентября 2019

План представят Путину и Лукашенко до конца года

Москва и Минск завершили работу над программой действий по углублению экономической интеграции двух стран. Об этом заявил журналистам глава правительства России Дмитрий Медведев  после переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

По словам Медведева, министерства экономики, а также другие ведомства обеих стран провели большую работу по подготовке программы и разработке соответствующих "дорожных карт". Но, как подчеркнул российский премьер, работа на этом не заканчивается. В частности, необходимо подготовить перечень конкретных мероприятий и нормативных актов, затрагивающих все сферы экономической деятельности России и Белоруссии. Уже к началу декабря выйти на окончательные версии документов для представления их президентам двух стран.

"Это начало очень и очень большой работы. Поскольку от её результатов зависит успех нашего интеграционного проекта, успех Союзного государства, наполнение союзного договора этими новыми реалиями, для того чтобы экономики наших стран были ближе, чтобы наконец был сформирован полноценный общий рынок и чтобы граждане наших стран получили от этого все возможные преимущества. А их достаточное количество", - заявил Медведев.

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Дмитрий Медведев и Сергей Румас во время встречи
Дмитрий Медведев и Сергей Румас во время встречи
Сергей Румас и Дмитрий Медведев
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