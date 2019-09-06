Собянин открыл интерактивный павильон "Нефть" на ВДНХ

Посетителей познакомят с полным производственным циклом

Сегодня на ВДНХ, которая в этом году отмечает свой 80-летней юбилей, Сергей Собянин принял участие в открытии нового павильона "Нефть". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В отреставрированном здании удалось создать крупнейшую в стране мультимедийную экспозицию. В 4 залах посетителей познакомят с полным производственным циклом - от добычи до переработки и реализации "черного золота". Так, в капсуле будущего можно покрутить вентиль, а в это время импровизированный бур пройдет сквозь слои земли в поисках нефтяного пласта.

С помощью другого виртуального экспоната - "Потребительские товары" - можно совершить путешествие по дому и узнать, в производстве каких предметов повседневного быта используется углеводородное сырьё.

"Этот павильон здесь работал с 1964 года, а в начале 90-х превратился в складские помещения и торговлю. ВДНХ вместе со страной испытывает новую эпоху - эпоху возрождения. Тут рядом один из лучших павильонов - "Космос" - воссоздан, воссозданы павильоны бывших союзных республик, здесь 11 музеев. Это здание, напоминавшие сарай, теперь снова возродилось как дворец – дворец нефти", - сообщил Собянин.