Памфилова рассказала, кто на нее напал

Преступник был хорошо экипирован и подготовлен

Элла Памфилова рассказала подробности нападения на нее и описала внешность злоумышленника. Она призналась, что пережила шок.

По словам главы ЦИК, преступник был молодым, высоким человек, однако лица его она не видела, поскольку оно было скрыто под маской. Памфилова допустила, что нападение на ее дом стало случайностью, хотя злоумышленник был хорошо экипирован и подготовлен.

"Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее. Я как-то с ним справилась и, не смотря на всего его тыкания со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово", - заявила она в эфире "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу").

Памфилова призналась, что не хотела никому рассказывать о нападении. Сейчас она держится, "как может". Всю минувшую ночь председатель ЦИК не спала, поскольку приехавшие оперативники работали до самого утра, пока она не уехала на работу.

Глава Центризбиркома откровенно рассказала, что ей больно. Преступник больше 10 раз пытался ударить ее в живот электрошокером. Кроме того, в ходе борьбы с нападавшим Памфилова повредила палец. Она подтвердила, что отбивалась от злоумышленника стулом. Об этом ранее сообщали СМИ.

Комментируя различные версии случившегося, которые выдвигают оппоненты главы ЦИК, Памфилова пообещала, что в день выборов 8 сентября будет во всеоружии.

"Всем, кто сейчас злобствует — не дождетесь", - заявила она.

Ранее МВД сообщило, что неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой минувшей ночью. Злоумышленник несколько раз ударил председателя Центризбиркома электрошокером, после чего скрылся. Уголовное дело по факту случившегося возбуждено по статье "Разбой". Основной версией считается ограбление. При этом, по предварительным данным, налетчик не знал имени владельца дома.