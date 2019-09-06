ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беременная Валерия потеряла ребенка

18:03
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Иосиф Пригожин сильно горевал

Певица Валерия потеряла ребенка от своего третьего мужа, продюсера Иосифа Пригожина.
Пригожин признался в изменах жене

Несмотря на то, что у каждого от предыдущих отношений было по трое детей, Валерия и Иосиф хотела завести общего ребенка. Однако на втором месяце беременности певица сильно заболела и принимала антибиотики, не зная, что находится в положении.

"Через две недели после этого поняла, что жду ребенка. Врачи сказали, что будем просто ждать и надеяться, предсказать сложно. Позже произошло отторжение плода", - рассказала Валерия в эфире программы "Судьба человека".

Пригожин и Валерия тяжело пережили потерю ребенка, но времени горевать не было – на следующий день певица должна была лететь на гастроли. Именно благодаря работе ей удалось пережить потерю.

51-летняя певица категорически не хочет беременеть искусственным путем, поэтому совместные Валерии и Пригожина появятся на счет только если "Бог даст".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.