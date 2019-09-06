Беременная Валерия потеряла ребенка

Иосиф Пригожин сильно горевал

Певица Валерия потеряла ребенка от своего третьего мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

Несмотря на то, что у каждого от предыдущих отношений было по трое детей, Валерия и Иосиф хотела завести общего ребенка. Однако на втором месяце беременности певица сильно заболела и принимала антибиотики, не зная, что находится в положении.

"Через две недели после этого поняла, что жду ребенка. Врачи сказали, что будем просто ждать и надеяться, предсказать сложно. Позже произошло отторжение плода", - рассказала Валерия в эфире программы "Судьба человека".

Пригожин и Валерия тяжело пережили потерю ребенка, но времени горевать не было – на следующий день певица должна была лететь на гастроли. Именно благодаря работе ей удалось пережить потерю.

51-летняя певица категорически не хочет беременеть искусственным путем, поэтому совместные Валерии и Пригожина появятся на счет только если "Бог даст".