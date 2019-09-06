Оказавшиеся под завалами в Подмосковье рабочие погибли

СК завел уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих при демонтаже заброшенного здания в Подмосковье.

Дело будут расследовать по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", пишет ТАСС. На месте завала работает следственная группа и спасатели. Свою проверку организовала прокуратура региона.

МЧС установило предполагаемые места, где могут лежать тела рабочих. По предварительным данным, под завалами оказались три человека.

Накануне вечером в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского района произошло обрушение крыла пятиэтажного здания бывшего детского лагеря "Солнышко". ЧП произошло во время работ по демонтажу конструкции. Трое рабочих спаслись, так как вышли покурить, трое оказались под обломками.

Почти 160 человек и 47 единиц техники продолжают работать на месте, ранее заявили, что существует угроза повторного обрушения здания.

Видео: продолжаются поиски трех рабочих под завалами здания в Подмосковье