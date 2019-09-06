"Незалежность" Украины оказалась под угрозой из-за Зеленского

Эксперты предупредили о становлении авторитаризма в стране

В удивительной стране - стабильность. Депутаты Рады чуть не передрались в зале заседаний из-за того, что один из нардепов попытался выступить по-русски и отказался перейти на мову. Депутат Киевсовета Сиротнюк предложил ударить по Москве космической ракетой с боеголовкой. Выразив сожаление, что ядерных нет и придется прицепить камушек, ну или хотя бы динамит. По плану Россия должна испугаться. Впрочем, небратьев послушаешь - реально начнешь бояться. И понимаешь Лукашенко, который наглухо закрыл границу с Украиной из-за повышенного трафика националистов с оружием. Проблема только в том, что сегодня в Незалежной националисты с оружием - не самый страшный зверь. Новая власть - по уже сложившейся традиции - взялась за старую.

То, что песенка Кличко спета - было понятно еще в мае. Но мэр-боксёр уходить по собственному наотрез отказался, понимая, что до момента, пока не изберут новый парламент и не назначат новый кабмин, уволить Зеленский его не сможет. И вот, спустя почти четыре месяца, этот момент наконец-то настал.

"То, что происходит - незаконно. Это неконституционно, недемократично, Правительство сделало шаг к тому, чтобы ввести двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Такими действиями пытаются лишить киевлян права избирать власть", - заявил он.

Киевляне, правда, скорее довольны. Потому как пять лет Кличко на посту мэра им запомнились четырьмя вещами: бессмысленными, дорогостоящими проектами, массовой застройкой, коррупцией. Ну, и разумеется нелепыми цитатами. Вот, что мэр Киева говорил про своих замов.

- У меня есть два заместителя, четверо из которых уже месяц лежат в кабинете министров.

Так отвечал журналистам на вопрос, что может объединить Украину.

- Хочу обратить внимание всех. Встречался со многими милиционерами, которые погибли. С людьми демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос…

Ну, а цитата про завтрашний день стала настоящей классикой.

- А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Но Виталий Кличко вероятно мог. Впрочем завтрашний день, после победы Зеленского, больше не сулил ему ничего хорошего. Претензий к мэру Киева накопилась масса. И, возможно, отвечать на неудобные вопросы ему придется в высшем антикоррупционном суде, который на неделе начал работу на Украине.

"Перед вами сегодня стоит действительно великая задача. И это не просто возвращение гражданам украденного через наказание топ-чиновников, топ-коррупционеров нашей страны. Это возвращение гражданам ощущения и веры в то, что на Украине есть справедливость", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Однако пока все, как всегда, ограничивается лишь красивыми словами. Хотя Зеленский в ходе своей предвыборной кампании, да и потом, вполне четко давал понять, что посадки будут. И украинцы их ждут. Однако в отношении того же Порошенко дело пока ограничивается только допросами, которые он часто прогуливает, ссылаясь на занятость в Верховной Раде. У многих украинских экспертов даже возникло ощущение, что бывшего президента новые власти и вовсе решили не трогать.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина:

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