Какие события нельзя пропустить на День города в Москве

Столица подготовила обширную программу

В воскресенье по всей стране пройдет Единый день голосования. Выборы губернаторов, в том числе в Севастополе и Санкт-Петербурге, депутатов местных парламентов, довыборы в Госдуму. Не забудьте сходить проголосовать - от вас действительно зависит то, как вы и ваши близкие будут жить дальше и в какой стране.

Выбирать будут и в столице, причем Единый день голосования в Москве совпадает с большим праздником – 872-летием города. Отмечать день рождения Москва и москвичи начнут в субботу и продолжат в воскресенье. Программа - обширнейшая и на любой вкус.

Москва версии 872. Несмотря на солидный возраст, столица не устаёт удивлять. В этом году город преобразится настолько, что здесь рискуют заблудиться даже сами москвичи. Шутка ли - повстречать "Рабочего и колхозницу" прямо на Тверской или занять место Гагарина в корабле "Восток". Всего на два дня легендарные символы ВДНХ переедут в центр, а точнее - их копии. Ведь заглавная тема Дня города в этом году - юбилей ВДНХ.

Сейчас макеты затянуты плёнкой. Повсюду ведутся монтажные работы. У строителей остаётся меньше суток. Ведь уже завтра Тверская должна превратиться в ожившую хронику событий ВДНХ. От открытия выставки в 1939 году, какой её знают по фильму "Свинарка и пастух", до наших дней. От Пушкинской площади до Манежной всего один километр и целых 80 лет истории.

Историю, которую можно не только увидеть, но и попробовать на вкус: гостям предложат то самое советское мороженое с плакатов Главхладопрома. Или осуществить детскую мечту и стать ненадолго артистом цирка: тренер научит правильно ходить по канату и управляться с цирковой трапецией на высоте десяти метров. Волну настроения смогут поймать и начинающие сёрферы - на пару дней у москвичей появится своё маленькое "море". А также из разряда "не пытайтесь повторить самостоятельно": профессиональные мото-каскадёры бросят вызов законам физики, преодолевая гравитацию. Во время трюков внутри циркового шара они испытывают перегрузки до семи G, а значит весят более 600 килограммов.

Для театральных гурманов особое меню готовит сад "Эрмитаж". Всю субботу в режиме нон-стоп здесь будут давать лучшие спектакли сезона. На некоторые постановки и в обычные-то дни непросто достать билеты, а тут совершенно бесплатно. Парк "Зарядье" решился на еще более смелый эксперимент: собрать на одной сцене ведущих солистов Большого, Мариинского театров и "Геликон-оперы" - не самый привычный состав. Кстати, как правильно одеться в театр, на работу или свидание этой осенью - модные тенденции бьюти-индустрии можно будет подсмотреть в "Музеоне". Фешн-показы молодых российских дизайнеров в Парке искусств обещают затмить Неделю высокой моды. Калейдоскоп образов вдохновил на создание собственного? Раскроить платье "от-кутюр" или наложить профессиональный грим научат в Екатерининском парке. Что точно не выходит из моды - уверены и модные блогеры, и организаторы праздника в Лужниках - так это активный образ жизни. Прийти стоит хотя бы ради того, чтобы узнать, чем стритбол отличается от футбола, а паркур от воркаута.

SUP-регата - еще один набирающий популярность среди москвичей вид спорта. Дословно аббревиатура SUP переводится как "стоя с веслом". Желательно в таком положении участники - а это почти 1000 человек - должны преодолеть по Москве-реке 12 километров. На финише спортсменов будет встречать один из самых узнаваемых символов столицы - бронзовый Пётр 1. Но самое захватывающее шоу состоится, пожалуй, на площадке Москва-Сити. На высоте 350 метров, под прицелом любопытных глаз, справляясь с порывами ветра, лучшие акробаты попытаются установить новый мировой рекорд: пройти по стропе, натянутой между двумя самыми высокими башнями. Понаблюдать за процессом можно будет и с земли, причём с комфортом. На этой неделе среди урбанистического пейзажа расцвёл настоящий оазис: необычное пространство с зеленью, светодинамическими фонтанами и своим амфитеатром. И это далеко не единственный подарок москвичам ко Дню города.

"Такой знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея, создана новая территория для использования культурных мероприятий, которые будет проводить музей. Я надеюсь, они наполнят это пространство жизнью, что очень важно", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

За строительными лесами горожане, кажется, уже и забыли, как выглядело здание Политехнического музея. Но к празднику даже он стряхнул с себя строительную пыль и уже привлёк внимание юных художников. Реставраторы вдохнули жизнь и в пространства усадьб Кусково и Сытина. Территории, которые должны стать новыми местами притяжения москвичей, тоже подготовили свою праздничную программу.

Ну, и какой же день Ррождения без музыки. Ценителям классики - прямая дорога в "Зарядье" или парк "Царицыно", где выступят симфонические оркестры. Хочется плейлист посовременней - добро пожаловать на Поклонку. Джаз, рок или "московский бит" - настоящее музыкальное попурри. Хедлайнерами вечера станут Стас Пьеха, Юлия Савичева и Диана Арбенина. Зажигать звёзды будут не только на эстрадных площадках, но и в небе. Ровно в 9 вечера в субботу по всей Москве прогремят праздничные салюты, заснять которые - обещают организаторы - можно будет из любой точки города.

Анна Пешехонова, Екатерина Симанович, Владимир Черных. "ТВ Центр". "В центре событий".