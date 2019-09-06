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Депобр пояснил предложения ограничить прием в школы детей без прививок

18:26
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Информационная кампания против профилактических прививок для детей приобрела большой масштаб

В столичном департаменте образования разъяснили идею ограничить прием в школы детей без прививок. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Как сообщила замруководителя департамента Алена Шахова, предложения об изменении правил приема детей в школу будут учитывать интересы всех семей: тех, кто решил не прививать своих детей, и тех, кому вакцинация противопоказана.

"В последние годы информационная кампания против профилактических прививок для детей приобрела большой масштаб. Из-за этого растет число отказов родителей от вакцинации, и, к сожалению, это сказывается и на образовательном процессе. Мы вынуждены периодически объявлять карантин и отстранять детей от учебы", - сказала Шахова.

Дети, которые, не имея медотвода, не прошли вакцинацию, могут стать источником угрозы для тех, кому прививка не положена по медицинским показаниям, отметила она.

"По итогам обсуждений общественниками было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам", - заявила Шахова.

Тема детской вакцинации обсуждалась накануне экспертами в Общественной палате Москвы.

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