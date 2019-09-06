Зеленский помиловал политзаключенных из списка на обмен с Россией

Речь идет о 12 россиянах

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал россиян, которые числятся в списке на обмен.

Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин. По его словам, президент помиловал 12 человек, все они находятся в пункте сбора. "Украинская сторона выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - заключил правозащитник.

Россия и Украина ведут переговоры об одновременном обмене политзаключенными после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил начало подготовки процедуры. По предварительной договоренности, обмен состоится 35 на 35.

Видео: обмен заключенными между Россией и Украиной откладывается