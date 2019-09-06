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"Папаша": Путин оценил хозяйственность Сталина

19:40
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Южные Курилы отошли к России в 1945 году

Президент России Владимир Путин упомянул Иосифа Сталина в своем комментарии на счет принадлежности южной части Курил.
"Это наша земля": жители Курил отказались отдавать острова Японии

В этом вопросе Москва исходит из результатов Второй Мировой войны, по которым острова Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп отошли к России, пишет РИА Новости. В то время государство возглавлял Иосиф Сталин.

"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша (Иосиф Сталин — прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов", - заявил Путин во время восточного экономического форума.

Диалог Москвы и Токио о Курильских островах безрезультатно идет с момента окончания Второй мировой войны. Япония считает, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Видео: Медведев на Курилах ответил на протесты Японии

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