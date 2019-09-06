Собянин открыл новый парк на Ярославском шоссе

Он создан на прилегающей к кампусу МГСУ территории

В Москве на Ярославском шоссе открыт новый парк. Он расположился на территории, прилегающей к кампусу Московского государственного строительного университета (МГСУ). Несмотря на это, доступ к парку открыт не только для студентов и преподавателей, но и для всех горожан.

"Хочу поблагодарить вашего ректора за то, что силами было сделано (благоустройство парка), мы профинансировали как город, а они быстро и достаточно на хорошем уровне сделали. Так что, я надеюсь, вам понравится. Поздравляю с наступающим Днем города вас", - сказал Сергей Собянин, обращаясь к студентам вуза на открытии парка.

В ответ студенты поблагодарили университет и власти столицы за новый парк, передает ТВЦ.RU. Одна из учащихся вуза порадовалась, что убрали парковочные места.

К 100-летнему юбилею университета на территории МГСУ также появится Ледовый дворец. Об этом сообщил и. о. ректора МГСУ Андрей Волков. По его словам, это решение принято мэром.

Стоит отметить, что работы по созданию парка выполнены в рекордно короткие сроки – с мая по август 2019 года по проекту, разработанному собственными силами университета.