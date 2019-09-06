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Откровения Воеводиной в соцсетях рушат малазийскую монархию

20:22
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Экс-король Малайзии впервые прокомментировал развод с "Мисс-Москва"

Бывший король Малайзии Мухаммад V прервал молчание и прокомментировал свой развод с "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Экс-монах заявил, что жалеет о своем выборе, ради которого оставил трон. Также Муххамаду очень не нравятся откровения Воеводиной в Instagram -  девушка по частям выкладывает историю их любви, в которой раскрывает подробности личной жизни своего бывшего супруга. Так из одной публикации модели стало известно, что бывшая жена Мухаммада, уроженка Чехии, обманула его, сказав, что свободна, а на самом деле, она не была в разводе со своим мужем.

Этой информацией модель нанесла непоправимый ущерб малайзийской короне, поэтому Мухаммаду пришлось выступить с официальным заявлением, пишет портал Woman.ru

"Дворец Келантан глубоко расстроен и осуждает распространение частных фотографий Его Королевского Высочества султана Мухаммада V в социальных сетях и все неуместные публикации", - говорится в официальном заявлении дворца.

Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июля 2018 года в Малайзии, в ноябре сыграли свадьбу в Москве. В мае у пары родился сын Леон, а уже летом появилась информация об их разводе.

Брак между Мухаммадом и Оксаной был расторгнут 1 июля 2019 года по законам ислама – путем троекратного произнесения слова "талак". Адвокат монарха не исключает, что ребенок мог быть зачат другим мужчиной. По российским законам брак экс-короля и модели все еще имеет силу.

В то же время СМИ не исключают, что развод Мухаммада был вынужденным, поскольку брак не одобрили на родине экс-короля. Вполне возможно, что пара сохранила свои отношения, но подчинилась жестоким традициям. Королевский двор уже подобрал Мухаммаду новую жену, которая была бы ровней малазийскому монарху. Имя девушки держится в секрете.

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