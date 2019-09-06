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Появилось видео с места стрельбы в центре Москвы

20:34
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Один человек получил огнестрельное ранение

В Москве расследуют жестокое ограбление в центре города. Вооруженные пистолетом неизвестные напали на мужчину, который выходил из банка, и ограбили его.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление МВД, инцидент произошел на Павелецкой площади. Преступников было двое. Они ранили мужчину из травматического пистолета и скрылись с его сумкой с деньгами.

В настоящий момент пострадавший передан медикам. Подозреваемых пока не нашли. Тем временем в соцсетях появилось видео с места стрельбы:

В свою очередь, "Дни.ру" со ссылкой на телеграм-каналы пишут, что на Павелецкой площади должна была состояться сделка на десять миллионов рублей. Однако она сорвалась, в результате этого и произошла стрельба. Сообщается также, что злоумышленники смогли унести с места преступления всего десять тысяч рублей.

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