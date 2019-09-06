Бразильский министр вслед за президентом унизил Макрон

Латиноамериканская элита прицепилась к необычной внешности француженки

Бразильцы продолжают гнобить супругу французского президента Брижит Макрон. В этот раз глава Минэкономики Бразилии Паулу Гедес назвал избранницу Макрона некрасивой.

Министр возмутился тем, что общественность обсуждает комментарии лидера Бразилии Жаира Болсонару по поводу внешности 66-летней Макрон, но при этом не замечает, сколько хорошего глава государства делает для своей страны.

"Что я вижу в газетах — так это то, что он Мишель Бачелет оскорбил (Верховного комиссара ООН по правам человека – прим.ред.) или назвал жену Макрона безобразной. Он действительно так сказал, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна", - заявил Паулу Гедес.

Затем он поспешил оправдаться, заявив, что не бывает некрасивых женщин, а есть неправильные ракурсы. Однако, слово – не воробей, как говорится, вылетит – не поймаешь.

В конце августа президента Бразилии Жаир Болсонару высмеял в Facebook внешность Брижит Макрон и попросил ее "не унижать мужика". После этого президент Франции Эммунуэль Макрон потребовал от Болсонару извинений, отметив, что бразильскому коллеге должно быть стыдно за свое поведение. "Бразилия достойна президента, который "нормально себя ведет", - отметил глава Пятой республики.