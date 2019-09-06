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Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными

21:59
  • пятница
  • 06 сентября 2019

"35 на 35" или "42 на 40"

Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Обмен пройдет в формате "35 на 35" или "42 на 40", пишет "Интерфакс". На данный момент почти все, кого должны обменять, доставлены в пункт обмена.

Ранее Зеленский помиловал 12 заключенных, которых планируют обменять на россиян. По словам украинского адвоката Валентина Рыбина, Киев выполнил все свои обязательства по данной процедуре.

В июле и августе президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский провели два телефонных разговора, в которых обсудили ситуацию с удерживаемыми в своих странах россиянами и украинцами.

Видео: Зеленский помиловал политзаключенных из списка на обмен с Россией

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