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Под завалами пятиэтажки в Подмосковье нашли тело человека

22:32
  • пятница
  • 06 сентября 2019

На месте обрушения ищут еще двоих человек

Из-под завалов здания бывшего детского лагеря в Подмосковье, которое обрушилось в четверг во время работ по демонтажу, найдено тело одного из трех погибших.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС, тело нашли под завалами заброшенной пятиэтажки в 20:40 мск. На месте продолжаются работы по разбору завалов и поиски еще двух человек.

Ранее СК завел уголовное дело по факту гибели рабочих. Дело будут расследовать по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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