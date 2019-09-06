Под завалами пятиэтажки в Подмосковье нашли тело человека

На месте обрушения ищут еще двоих человек

Из-под завалов здания бывшего детского лагеря в Подмосковье, которое обрушилось в четверг во время работ по демонтажу, найдено тело одного из трех погибших.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС, тело нашли под завалами заброшенной пятиэтажки в 20:40 мск. На месте продолжаются работы по разбору завалов и поиски еще двух человек.

Ранее СК завел уголовное дело по факту гибели рабочих. Дело будут расследовать по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".