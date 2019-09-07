Как российские военные помогают сирийским беженцам вернуться на родину

Офицеры дежурят на границе с Ливаном

В Сирию из Ливана ежедневно возвращаются сотни вынужденных переселенцев, они бежали в соседнюю страну во время боевых действий. Власти организуют доставку людей домой, помогают в ускоренном прохождении границы и оформлении необходимых документов. Обстановку на КПП между Сирией и Ливаном контролируют сотрудники российской военной полиции, а офицеры Центра по примирению ведут учёт беженцев. О том, как идёт процесс возвращения рассказывает корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов (смотрите видео).