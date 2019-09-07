Вернувшегося из космоса робота "Фёдора" взяли под охрану

Посадка прошла успешно

Робот "Фёдор" вернулся на Землю и доложил о приземлении в Twitter. "Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - написал Skybot-F850.

Посадка прошла успешно, без чрезвычайных ситуаций. Руководитель лётно-космического центра корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что "Фёдора" не планируют извлекать из корабля на месте приземления. Робот пробыл на МКС 11 дней вместо 15 запланированных. Во время стыковки "Союза" с роботом на борту возникла нештатная ситуация, в ЦУПе приняли решение провести повторную стыковку к другому узлу станции. На орбите "Фёдор" научился пользоваться дрелью, отвёрткой и полотенцем.

Известно, что в будущем "Фёдор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос, сообщает РИА Новости.