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Москва с размахом отмечает День города

10:04
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Москвичей и гостей столицы ждут карнавалы, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия

В эти выходные столица отмечает 872 года со дня основания. Свое рождение Москва будет праздновать два дня и с размахом. Карнавалы, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия ждут всех в выходные.

В этом году главная тема - 80-летний юбилей ВДНХ. Открытие Дня города пройдёт именно там. Трансляцию красочного  шоу смотрите на нашем канале. Центральной площадкой гуляний станет Тверская. Там воссоздали выставку достижений народного хозяйства. В центре установили арт-объекты - Рабочий и колхозница, фонтаны в миниатюре и знаковые павильоны. Гостей праздника встретят симфонические оркестры, имперский русский балет, лучшие уличные театры мира.

В Сокольниках впервые под одной крышей соберутся 100 частных музеев страны. Редкие образцы каллиграфии, удивительное собрание минералов, древние маски и куклы. В Лужниках большой спортивный праздник для всей семьи.  Для взрослых - турнир по мини-футболу, стритбол и воркаут. Для детей - мастер-классы и игры. Театральный фестиваль под открытым небом в Саду Эрмитаж. В 30 столичных парках пройдут выступления самых именитых звезд отечественной эстрады.

Кульминацией праздника станет - грандиозный фейерверк. С 33 площадок будет выпущено более 70 тысяч салютных залпов.

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