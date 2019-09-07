Тверская улица стала центром празднования Дня города

Здесь отмечают 80-летие ВДНХ

Москве - 872 года! Этот день традиционно отмечают с особым размахом, гуляет без преувеличения весь город. Улицы охватил грандиозный праздник: полторы тысячи площадок работают в самых разных уголках столицы.

Центр праздника - Тверская улица. Жителей и гостей города здесь ждут выступления уличных театров, танцоров, оперных и эстрадных певцов. Главная тема Дня города в этом году - юбилей ВДНХ, поэтому и на Тверской открыты четыре тематические площадки, посвящённых символам выставочного комплекса и его истории, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, на Тверской и соседних улицах установили восемь спортивных объектов. Есть бассейн для серфинга, скалодром, площадки для паркура, для велосипедистов и роллеров и даже скейт-парк.

На Тверской впервые знаменитые "Рабочий и колхозница", фонтан "Золотой колос", павильон "Земледелие". Всё вместе это - рождение легенды, именно здесь начинается рассказ о ВДНХ. Вокруг арт-объектов кипит жизнь. Справа - мастер-классы, слева - экскурсии, в павильоне "Животноводство" начались лекции. И везде звучат поздравления в адрес любимого города.