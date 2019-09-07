Лужники подготовили масштабную программу ко Дню города

Активный отдых, конкурсы и концерт

Ко Дню города в столице подготовлена масштабная спортивная программа: в парках и скверах Москвы пройдут различные мастер-классы, но центр притяжения любителей активного отдыха - Лужники. Там начался праздник, в котором можно участвовать всей семьёй.

Более 40 соревновательных площадок, детский творческий конкурс и футбольные матчи. На главную сцену выйдут популярные хип-хоп исполнители и звёзды эстрады: Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Елена Темникова и другие артисты.

На спортивном празднике в Лужниках нет зрителей, каждый пришедший становится участником того или иного действа. К примеру, на фитнес-площадке – и тренировки, и полезные советы, и общение с профессионалами. Будет и шахматный турнир: сеанс одновременной игры от гроссмейстера Сергея Карякина. Футбольное состязание "два на два" проходит в формате - пришёл сам, привёл друга и сразился с ним в искусстве владения мячом.

Сегодня же в Лужниках пройдёт церемония открытия Дворца водных видов спорта. Его реконструкция продолжалась четыре года. Сохранив узнаваемость архитектурных очертаний, новый дворец существенно расширил свои возможности. Его площадь увеличилась в два с половиной раза. Комплекс готов принимать до десяти тысяч посетителей в сутки, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня в Лужниках и большой шоу-лист - предсезонный прокат программ сборной России по фигурному катанию. На лёд выйдут Алина Загитова и Евгения Медведева. Состоится сегодня и официальный футбольный матч. Московская команда "Чертаново" принимает гостей из Нижнекамска. Ещё одним из официальных соревнований станет финал Кубка мира по стрельбе из лука. Подобные состязания последний раз проводились в Москве только на Олимпиаде-80.

В специальном павильоне будут рассказывать, какие в Москве работают детские спортивные школы, а также помогут, собственно, определиться с видом спорта для ребёнка. Ну а после спортивных занятий - время отдыха. В Лужниках гостей принимают и тихие зоны.