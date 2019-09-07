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Московское метро будет работать круглосуточно в День города

10:55
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Центральные улицы стали пешеходными

Важное напоминание автомобилистам. В связи с масштабными торжествами по случаю Дня города пешеходными стали многие улицы в центре Москвы, а метро будет работать круглосуточно.

Тверская на участке от Пушкинской площади до Охотного ряда будет закрыта до утра 9 сентября. Нельзя проехать и по некоторым прилегающим переулкам: Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Глинищевскому, Газетному и Никитскому, а также по Тверскому проезду. Целиком перекрыта улица Охотный ряд. Пешеходными стала Моховая на участке от Тверской до Большой Никитской и Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки, сообщает "ТВ Центр".

Наземный пассажирский транспорт 7 сентября работает по расписанию выходного дня. А вот метро и МЦК переходят на круглосуточный режим и закрываться не будут. Увеличится только интервал движения поездов. Подробную информацию можно узнать на сайте "Московский транспорт".

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