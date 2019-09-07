Вышинский летит в Москву вместе с помилованными Зеленским россиянами

Одновременно в Киев возвращаются задержанные украинцы

Журналист Кирилл Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву. Самолёт лётного отряда "Россия" вылетел из Киева одновременно с украинским бортом, который доставит на Украину задержанных в России лиц, сообщает РИА Новости. Таким образом процедуру обмена можно считать состоявшейся. Точные списки обмениваемых пока не обнародовались.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" был задержан в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. 28 августа 2019 года суд в Киеве освободил Вышинского под поручительство, это стало первым шагом в процессе возвращения журналиста в Россию.