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Вышинский летит в Москву вместе с помилованными Зеленским россиянами

13:08
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Одновременно в Киев возвращаются задержанные украинцы

Журналист Кирилл Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву. Самолёт лётного отряда "Россия" вылетел из Киева одновременно с украинским бортом, который доставит на Украину задержанных в России лиц, сообщает РИА Новости. Таким образом процедуру обмена можно считать состоявшейся. Точные списки обмениваемых пока не обнародовались.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" был задержан в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. 28 августа 2019 года суд в Киеве освободил Вышинского под поручительство, это стало первым шагом в процессе возвращения журналиста в Россию.

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Кирилл Вышинский перед вылетом в Москву.
Кирилл Вышинский перед вылетом в Москву.
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