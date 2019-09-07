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Иран предупредил США о выходе из ядерной сделки

11:12
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Тегеран будет и дальше обогащать уран

Иран полностью снял ограничения на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере в рамках сокращения своих обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий. Как сообщили в организации атомной энергии страны, Тегеран готов довести уровень обогащения урана до 20% и выше, уже запущены 40 центрифуг, сообщает "ТВ Центр".

В исламской республике считают, что имеют полное право на такой шаг после выхода США из договора и введения новых санкций. При этом Иран призвал европейских участников соглашения осознать, что времени для его спасения осталось мало. Президент Хасан Рухани, не раз говорил о том, что если другие участники ядерной сделки вернутся к её исполнению, то и Тегеран поступит так же.

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Иран предупредил США о выходе из ядерной сделки
Иран предупредил США о выходе из ядерной сделки
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