Неожиданное продолжение истории с массовыми расстрелами в США

В скандал втягивают Дональда Трампа

В США разгорелся крупный скандал из-за решения властей Сан-Франциско причислить Национальную стрелковую организацию к террористам. По словам авторов инициативы, поводом послужил рост числа инцидентов с применением огнестрельного оружия.

Однако не исключено, что все дело в давнем противостоянии главных партий и очередной попытке надавить на президента. Ассоциация пользуется благосклонностью Дональда Трампа, финансирует республиканцев и имеет большой политический вес в Штатах, вместе с тем, уже не первый год активно критикуется демократами, сообщает "ТВ Центр".

Причисление её к террористическим организациям вызвало волну споров среди политиков и общественников. А сами члены стрелковой ассоциации развернули кампанию в соцсетях, обвинив местные власти в попытке задавить свободу слова.