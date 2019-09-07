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Неожиданное продолжение истории с массовыми расстрелами в США

11:31
  • суббота
  • 07 сентября 2019

В скандал втягивают Дональда Трампа

В США разгорелся крупный скандал из-за решения властей Сан-Франциско причислить Национальную стрелковую организацию к террористам. По словам авторов инициативы, поводом послужил рост числа инцидентов с применением огнестрельного оружия.

Однако не исключено, что все дело в давнем противостоянии главных партий  и очередной попытке надавить на президента. Ассоциация пользуется благосклонностью Дональда Трампа, финансирует республиканцев и имеет большой политический вес в Штатах, вместе с тем, уже не первый год активно критикуется демократами, сообщает "ТВ Центр".

Причисление её к террористическим организациям вызвало волну споров среди политиков и общественников. А сами члены стрелковой ассоциации  развернули кампанию в соцсетях, обвинив местные власти в попытке задавить свободу слова.

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