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Какую программу подготовили парки Москвы ко Дню города

11:58
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Выставки и концерты, шоу и карнавал

Яркую программу ко Дню города подготовили московские парки. Театральные фестивали, выставки, концерты современных исполнителей и классической музыки, разнообразные шоу, выступления российских и зарубежных артистов.

В "Зарядье" пройдёт театрализованный карнавал и костюмированный гала-концерт с участием артистов Большого и Мариинского театров, а также Геликон-оперы. "Музеон" утраивает уик-энд современной моды, а в саду "Эрмитаж" играют спектакли лучшие городские театры, сообщает "ТВ Центр".

В парке "Кузьминки" - яркая анимация и творческие мастер-классы. Гости парка вместе нарисуют огромную картину, которая станет символом праздника. А в "Сокольниках" уже поёт хор команды "Московского долголетия".

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