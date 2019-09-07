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Где посмотреть салют на День города?

12:06
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Будут работать десятки смотровых площадок

Вечером 7 сентября Москва будет салютовать в честь Дня города. Небо над столицей раскрасят фейерверки - более 70 тысяч залпов. Пиротехническое шоу начнётся ровно в 21 час и продлится пять минут, а восхищаться им можно будет практически из любой точки города. Всего организовано более 30 пусковых площадок: в парках, на городских улицах и даже в акватории Москвы-реки, сообщает "ТВ Центр".

Подробная карта салютных площадок есть на сайте mos.ru, так что можно заранее выбирать, где смотреть фейерверк.

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