Где посмотреть салют на День города?

Будут работать десятки смотровых площадок

Вечером 7 сентября Москва будет салютовать в честь Дня города. Небо над столицей раскрасят фейерверки - более 70 тысяч залпов. Пиротехническое шоу начнётся ровно в 21 час и продлится пять минут, а восхищаться им можно будет практически из любой точки города. Всего организовано более 30 пусковых площадок: в парках, на городских улицах и даже в акватории Москвы-реки, сообщает "ТВ Центр".

Подробная карта салютных площадок есть на сайте mos.ru, так что можно заранее выбирать, где смотреть фейерверк.