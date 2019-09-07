На ВДНХ начались торжества в честь Дня города

Праздник проходит на нескольких площадках

Тематические флешмобы, игры, танцы и экскурсии – всё это ждет 7 сентября тех, кто приедет отметить праздник на ВДНХ. 80-летию выставки посвящён нынешний День города. Основная тематика концерта - дружба народов. Если вспомнить историю выставки достижений народного хозяйства, то сюда стекались лучшие производители СССР со своими успехами в сельском хозяйстве и не только. И сегодняшний концерт тоже в духе той идеи – он многонациональный.

Только сегодня сюда приехали самые яркие, самые зажигательные, самые колоритные творческие коллективы из стран, чьи павильоны украшают ВДНХ. Кроме российских, перед зрителями выступят артисты из бывших союзных республик: России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана, сообщает "ТВ Центр". Их номера будут посвящены Москве, в которой уютно и комфортно всем, кто настроен на дружбу. Не случайно местом проведения мероприятия выбрана площадь Дружбы народов. И одно из главных действующих лиц сегодняшнего праздничного шоу – одноимённый фонтан.

Но сейчас, когда павильоны приведены в порядок, а территория благоустроена, это место стало не просто обязательным пунктом программы гостей города - ВДНХ входит в список главных достопримечательностей Москвы.