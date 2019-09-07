Москва — это, прежде всего, жители города

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. На своем сайте мэр назвал Москву городом, который мы любим.

"Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его, любя. Порой мы перекладываем на него свои проблемы и неудачи, как перекладываем на своих родителей и друзей. Но, в конечном счете, положа руку на сердце, понимаем, что этот город дает нам возможности как никакой на свете. Мне кажется, в последние годы мы стали больше его ценить, больше гордиться. Нам стало жить в нем немного комфортнее. Нам приятно, когда нашим городом восхищаются не только приезжие из других регионов, но и из-за границы. И самое главное - мы сами. И это "немного" дорогого стоит", - написал мэр.

Собянин отметил, что за этим стоит громадный постоянный труд. Огромной работы требуют даже незначительные положительные изменения.

"Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю - да, люблю. Иначе невозможно. Невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его. Дорогие мои москвичи, с Днем рождения! С Днем рождения потому, что город - это прежде всего вы, люди, которые в нем живут. Счастья вам и добра", - заключил мэр столицы.