Обмен пленными между Россией и Украиной начался

Самолеты с украинцами и россиянами ждут вылета из аэропортов Москвы и Киева

Москва и Киев пришли к долгожданному соглашению по обмену задержанными. В субботу утром СИЗО Лефортово покинули три автобуса с украинскими заключенными. В сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС колонна проследовала в аэропорт Внуково, где уже ждал самолет с государственной символикой Украины. Информацию о начале обмена подтвердил адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов, пишет ТАСС.

В то же время в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет летного отряда "Россия", который заберет россиян в рамках обмена.

О том, что переговоры с Киевом по вопросу передачи задержанных граждан вышли на финальную стадию, еще в четверг сообщил Владимир Путин. Россия включила в списки для выдачи Украине 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Точных данных о количестве пока нет, ранее стороны договорились о формуле "35 на 35".

Ожидается, что со стороны Киева будут переданы 35 человек, в том числе главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который больше года удерживался в украинских СИЗО по обвинению в госизмене. Эту информацию агентству ТАСС подтвердил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По его словам, Вышинского привезли в киевский аэропорт в отдельном автомобиле.