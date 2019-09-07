Путин на ВДНХ поздравил москвичей с Днём города

Президент отметил объединяющую роль Москвы

Президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Глава государства приехал на ВДНХ, где прошла торжественная церемония открытия праздника, сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция, мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки", - отметил Путин. Он также указал на значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра.

7 и 8 сентября в Москве отмечают День города. Центральной площадкой празднования стала Тверская улица. Концерты, конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы и другие мероприятия пройдут на площадках по всей столице. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет.