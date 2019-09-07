ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин на ВДНХ поздравил москвичей с Днём города

12:52
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Президент отметил объединяющую роль Москвы

Президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Глава государства приехал на ВДНХ, где прошла торжественная церемония открытия праздника, сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция, мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки", - отметил Путин. Он также указал на значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра.

7 и 8 сентября в Москве отмечают День города. Центральной площадкой празднования стала Тверская улица. Концерты, конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы и другие мероприятия пройдут на  площадках по всей столице. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет.

Главное сегодня
Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы
Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы
Владимир Путин на ВДНХ поздравил москвичей с Днём города
Владимир Путин на ВДНХ поздравил москвичей с Днём города
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.